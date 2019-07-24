По делу активистки «Открытой России» Яны Антоновой арестовали квартиру, которую она продала 11 лет назад
В рамках дела активистки «Открытой России» из Краснодара Яны Антоновой, которую обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации, был наложен арест на квартиру, которую она продала 11 лет назад. Об этом сообщает «Правозащита Открытки».
Кому сейчас принадлежит квартира, неизвестно, пишут правозащитники. По их мнению, арест был наложен с целью обеспечить уплату возможного штрафа. О наложении ареста Антонову не уведомили.
Детский хирург Яна Антонова стала третьей активисткой «Открытой России», против которой возбудили уголовное дело о нежелательной организации. Первой стала Анастасия Шевченко из Ростова-на-Дону, вторым — Максим Верников из Екатеринбурга.
Их преследование стало возможно из-за того, что в 2017 году Минюст признал «нежелательной организацией» британские юридические лица с аналогичными названиями. В Генпрокуратуре обещали, что это не повлияет на деятельность российской «Открытой Россий», однако на практике это оказалось не так — против активистов стали возбуждать сперва административные, а затем уголовные дела.