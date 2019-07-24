По делу активистки «Открытой России» Яны Антоновой арестовали квартиру, которую она продала 11 лет назад

В рамках дела активистки «Открытой России» из Краснодара Яны Антоновой, которую обвиняют в , был наложен арест на квартиру, которую она продала 11 лет назад. Об этом сообщает «Правозащита Открытки».

Кому сейчас принадлежит квартира, неизвестно, пишут правозащитники. По их мнению, арест был наложен с целью обеспечить уплату возможного штрафа. О наложении ареста Антонову не уведомили.

Детский хирург Яна Антонова стала третьей активисткой «Открытой России», против которой возбудили уголовное дело о нежелательной организации. Первой стала Анастасия Шевченко из Ростова-на-Дону, вторым — Максим Верников из Екатеринбурга.

Их преследование стало возможно из-за того, что в 2017 году Минюст признал «нежелательной организацией» британские юридические лица с аналогичными названиями. В Генпрокуратуре обещали, что это не повлияет на деятельность российской «Открытой Россий», однако на практике это оказалось не так — против активистов стали возбуждать сперва административные, а затем уголовные дела.