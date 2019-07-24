Кассира из Уфы заподозрили в краже денег из банка. Это второй подобный случай в Башкирии за несколько месяцев

Полиция задержала кассира одного из банков в Уфе по подозрению в хищении 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД РФ.

Недостачу обнаружили в ходе ревизии. По версии полиции, 39-летняя кассир выносила деньги из банка в течение месяца, а накануне ревизии похитила миллион рублей. На женщину завели уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Деньги были украдены из банка «Открытие», пишет «Комсомольская правда — Уфа» со ссылкой на пресс-службу банка. По информации издания, подозреваемую задержали 23 июля, похищенных средств у нее при себе не нашли. Кассир сказала, что на преступление ее толкнула подруга, заявил источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

В мае из отделения «Россельхозбанка» в башкирском городе Салават были похищены более 20 миллионов рублей. В краже заподозрили кассира Луизу Хайруллину. Она сбежала вместе с мужем и детьми и была задержана в начале июля в Казани. Хайруллину арестовали по делу о присвоении или растрате. Ее муж находится под домашним арестом как возможный соучастник. Он утверждал, что проиграл все украденные деньги.