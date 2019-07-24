ФСИН объявила о госпитализации Александра Шестуна из-за последствий голодовки. Его жена говорит, что его отвезли в «Кащенко»

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья отправлен из СИЗО в московскую больницу «в связи с ухудшением состояния здоровья… вызванного полным отказом от приема пищи и воды», сообщила ФСИН.

Ранее супруга арестованного Юлия Шестун заявила, что его отправили в психиатрическую больницу № 1 имени Алексеева, известную как «Кащенко». По ее словам, консилиум врачей в больнице «Матросской тишины» поставил ему диагноз «депрессивное расстройство».

«Это делают без его согласия. Могу предположить, что таким образом ФСИН хочет снять с себя ответственность за то, что довели человека до такого состояния», — заявила Юлия Шестун.