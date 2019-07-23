Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства военными самолетами. Минобороны РФ это отрицает

Три российских военных самолета нарушили воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем, сообщает агентство Yonhap.

По данным объединенного комитета начальников штабов республики, один из бомбардировщиков дважды нарушил границу утром 23 июля в районе островов Токто. В ответ на это ВВС Южной Кореи подняли в воздух истребители, которые сопровождали российский самолет и произвели предупредительные выстрелы.

Спустя некоторое время в воздушное пространство страны залетели еще два российских и два китайских военных самолета.

Как отмечает Yonhap, это первый случай нарушения воздушного пространства республики самолетами воздушно-космических сил РФ. До этого Южная Корея сообщала только об инцидентах с российскими гражданскими самолетами.

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина выразила официальный протест России из-за нарушения воздушного пространства.

Обновлено. Минобороны РФ заявило, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершали плановый полет над нейтральными водами Японского моря и не нарушали границ других государств. «Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать», — добавили в ведомстве.