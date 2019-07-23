Минкульт выделит деньги на новые серии мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»
Источник: Министерство культуры РФ
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Министерство культуры опубликовало список из 50 детских мультфильмов, которые получат государственную поддержку в 2019 году.
Среди них 10 проектов студии «Союзмультфильм», в частности, продолжения мультфильмов «Петя и волк», «Умка», а также новые выпуски «Веселой карусели».
Также Минкульт выделит деньги на 26 авторских анимационных фильмов, в числе которых семь проектов «Союзмультфильма».
Всего в 2019 году экспертный совет [Минкульта по анимационному кино] рассмотрел 128 проектов: 83 в категории детских фильмов, 45 — в категории авторской анимации.