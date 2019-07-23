Минкульт выделит деньги на новые серии мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»

Министерство культуры опубликовало список из 50 детских мультфильмов, которые получат государственную поддержку в 2019 году.

Среди них 10 проектов студии «Союзмультфильм», в частности, продолжения мультфильмов , , а также новые выпуски .

Также Минкульт выделит деньги на 26 авторских анимационных фильмов, в числе которых семь проектов «Союзмультфильма».