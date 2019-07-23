Мэр Кунгура отозвал жалобу на родителей детей из спецшколы. Они пришли на городской праздник в одинаковых майках

Мэр Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев отозвал из прокуратуры заявление с просьбой проверить родителей, устроивших на городском празднике флешмоб в защиту местной спецшколы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Глава города пожаловался в прокуратуру из-за одинаковых маек «Кунгур школа для детей с », в которых пришли родители. Мэр посчитал это несанкционированной акцией протеста. Решение отозвать заявление приняли коллегиально, отметили в мэрии.

Общественная палата России попросит Генпрокуратуру проверить действия мэра Кунгура, сообщила глава комиссии палаты по поддержке семьи Диана Гурцкая. Она считает, что в действиях главы города можно усмотреть признаки заведомо ложного доноса. Участники флешмоба также планируют обратиться в прокуратуру.

Жители Кунгура, устроившие флешмоб, пытаются сохранить спецшколу, чье здание в июне признали аварийным. Из-за этого детей из спецшколы собираются перевести учиться в обычную школу.