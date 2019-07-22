Власти Ирана заявили об аресте 17 шпионов, работавших на ЦРУ. Часть из них приговорили к смерти

В Иране арестовали 17 человек, которые занимались шпионажем в пользу США. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.

По данным ведомства, участники шпионской сети работали на ЦРУ. Среди них были сотрудники в том числе ядерных и военных предприятий. Вербовщики гарантировали им безопасность в Иране, а также обещали вывезти в США после выполнения заданий.

Иранские суды уже вынесли приговоры арестованным. Некоторые из них будут казнены.

Ирано-американские отношения обострились после того, как США вышли из и возобновили санкции против Ирана. В мае 2019 года Вашингтон начал обвинять Тегеран в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах. В июне Иран сбил американский беспилотник. Спустя месяц президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении иранского дрона, но в Тегеране это отрицают.