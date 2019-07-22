В Липецке четыре человека напали на отделение КПРФ. Они написали «палач народов» на бюсте Сталина

В Липецке четверо неизвестных ночью напали на местное отделение КПРФ.

Как показала запись видеонаблюдения, инцидент произошел около трех часов ночи 22 июля. Нападавшие закрепили самодельную бомбу на ручке двери и взорвали ее, а также испачкали монтажной пеной находящийся у входа в здание бюст Иосифа Сталина и написали на нем «палач народов».

Война с памятью продолжается… КПРФ Липецкая область

Полиция начала проверку в связи с инцидентом.