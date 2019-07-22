В Липецке четыре человека напали на отделение КПРФ. Они написали «палач народов» на бюсте Сталина
В Липецке четверо неизвестных ночью напали на местное отделение КПРФ.
Как показала запись видеонаблюдения, инцидент произошел около трех часов ночи 22 июля. Нападавшие закрепили самодельную бомбу на ручке двери и взорвали ее, а также испачкали монтажной пеной находящийся у входа в здание бюст Иосифа Сталина и написали на нем «палач народов».
Полиция начала проверку в связи с инцидентом.
[В КПРФ назвали] несколько версий произошедшего: по одной из них, инцидент связан с предвыборной кампанией перед голосованием 8 сентября, когда будет избираться глава местной администрации. «Вторая версия — это уже не первая попытка таких радикально настроенных молодых людей как-то причинить нам вред, нашему помещению и памятнику. С 2015 года это уже третья попытка. Третий вариант, это просто не совсем здоровые люди», — сообщила представитель местного отделения КПРФ.