В Петербурге арестовали пассажира метро, который ударил ножом двоих человек с нарушениями слуха

В Санкт-Петербурге суд арестовал уроженца Дагестана Фетулаха Гамдулаева, который в ночь на 20 июля в вагоне метро ранил ножом двух граждан Украины, у которых есть нарушения слуха.

Гамдулаева обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина, оформивший явку с повинной, объяснил свои действия защитой от нападения, сообщает пресс-служба городских судов. Кто именно ему угрожал, не уточняется.

Официальных данных об обстоятельствах конфликта нет. «Фонтанка» писала, что Гамдулаев, по предварительным данным, спросил у людей с нарушениями слуха, собираются ли они выходить на станции «Пушкинская». После того, как они не ответили ему, он достал нож и ударил каждого из них в грудь. Нападавшего скрутили другие пассажиры.

В Мариинской больнице заявили «Интерфаксу», что состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Они оба находятся в реанимации.