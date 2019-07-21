Пензенский зоопарк сообщил о гибели детеныша пони, перекормленного посетителями

В Пензенском зоопарке 20 июля умер детеныш шетлендского пони, который, как говорят сотрудники зоопарка, был перекормлен посетителями.

Жеребенок родился в апреле. На страницах зоопарка в соцсетях утверждается, что у него произошел заворот кишок, а желудок «был переполнен едой и просто разорвался от излишка». «Семь долгих часов ветеринары пытались спасти малыша, но безуспешно», — сказано в сообщении.

«Не кормите наших животных, если хотите видеть их живыми», — заявили в зоопарке.