В Москве начался митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в городскую думу

Продолжение На митинг за свободные выборы в Мосгордуму пришли 10 тысяч человек

Митинг с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму начался на проспекте Сахарова в Москве. Прямую трансляцию митинга ведет Либертарианская партия, организовавшая акцию. Свои трансляции также ведут «МБХ медиа» и ютьюб-канал «Рупор Москвы».

МИТИНГ 20 ИЮЛЯ ЗА ДОПУСК НА ВЫБОРЫ | LIVE NAP

По оценке проекта «Белый счетчик», к 13:45, то есть за 15 минут до начала митинга, на акцию пришли 2,9 тысячи человек.

С 14 июля оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы ежедневно проводят в Москве на Трубной площади акции протеста, требуя допустить их до городских парламентских выборов.