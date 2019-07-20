Пострадавшим от наводнения в Иркутской области выплатили от 10 тысяч до одного миллиона рублей

Почти 99% пострадавших от наводнения в Иркутской области получили денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Такую сумму выплатили 37683 людям, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти.

В областном правительстве сообщили, что выплаты не получили около 800 человек, «которые выехали или находятся у родственников».

Почти четыре тысячи человек получили по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества, еще 11 тысяч человек — по 100 тысяч рублей за полную потерю имущества.

77 человек получили выплаты в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей в качестве компенсации за вред здоровью. Семьям 18 погибших выделили по миллиону рублей.

Всего в результате наводнения погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. Из-за гибели людей возбуждено уголовное дело о халатности.