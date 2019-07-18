В правительстве не поддержали идею Бастрыкина дать следователям доступ к банковской тайне на стадии проверок

В правительстве РФ не поддерживают предложение главы СК Александра Бастрыкина дать следователям право запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, по материалам доследственных проверок.

Как сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев, правительство считает, что «все-таки надо защищать» банковскую тайну, кроме того, есть соответствующее судебное решение. «Системное решение не требуется», — сказал Моисеев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 16 июля, что в Кремле нет сформированной позиции по этому вопросу.

Сейчас следователи могут запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, только в рамках уголовных дел.