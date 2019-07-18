В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

Бывший директор компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко, объявленный в международный розыск по о загрязнении нефтепровода «Дружба», задержан в Вильнюсе. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Ружечко 17 июля задержали сотрудники Интерпола, уточнил собеседник «Интерфакса».

Суд заочно арестовал Романа Ружечко в мае. Кроме него, по делу о загрязнении нефти в «Дружбе», проходят еще девять человек. Восемь из них находятся под домашним арестом или заключены под стражу, еще один — бывший владелец «Самаратранснефть-терминал» Роман Трушев — объявлен в международный розыск.