Советнику Бастрыкина, арестованному по делу о покушении на волгоградского губернатора, предъявили второе обвинение

Советнику главы Следственного комитета Михаилу Музраеву, который находится по арестом по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, предъявили обвинение в . Об этом ТАСС сообщил адвокат Музраева Владимир Семенцов.

Источник агентства в силовых структурах уточнил, что при обыске в рабочем кабинете Музраева обнаружили три пачки патронов к винтовке «Маузер»; экспертиза признала их пригодными для стрельбы.

Ранее Музраеву были предъявлены обвинения в .

В ноябре 2016 года пятеро преступников подожгли дом Андрея Бочарова в Волгограде. В результате инцидента никто не пострадал. По делу о поджоге были задержаны пять предполагаемых исполнителей и заказчик — волгоградский бизнесмен Евгений Ремезов. Он дал показания на Михаила Музраева, который в июне был задержан и отправлен под арест.

Музраев возглавлял волгоградское управление СК с 2007 по 2018 год, а в 2019 году стал советником главы ведомства Александра Бастрыкина.