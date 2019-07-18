Советнику Бастрыкина, арестованному по делу о покушении на волгоградского губернатора, предъявили второе обвинение
Советнику главы Следственного комитета Михаилу Музраеву, который находится по арестом по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, предъявили обвинение в незаконном хранении боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил адвокат Музраева Владимир Семенцов.
Источник агентства в силовых структурах уточнил, что при обыске в рабочем кабинете Музраева обнаружили три пачки патронов к винтовке «Маузер»; экспертиза признала их пригодными для стрельбы.
Ранее Музраеву были предъявлены обвинения в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
"Вину Музраев категорически отрицает, объективных доказательств его вины в деле нет. Если уж и квалифицировать эти инкриминируемые ему действия, то как обычное хулиганство", - заявил адвокат обвиняемого.
В ноябре 2016 года пятеро преступников подожгли дом Андрея Бочарова в Волгограде. В результате инцидента никто не пострадал. По делу о поджоге были задержаны пять предполагаемых исполнителей и заказчик — волгоградский бизнесмен Евгений Ремезов. Он дал показания на Михаила Музраева, который в июне был задержан и отправлен под арест.
Музраев возглавлял волгоградское управление СК с 2007 по 2018 год, а в 2019 году стал советником главы ведомства Александра Бастрыкина.