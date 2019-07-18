Мужа координатора «Открытой России» в Пскове обвинили в сбыте наркотиков в 2011 году

МВД предъявило новое обвинение о сбыте наркотиков Артему Милушкину, супругу бывшего координатора движения «Открытая Россия» в Пскове Лии Милушкиной.

Как сообщил «МБХ медиа» адвокат Владимир Данилов, новый эпизод в деле Милушкина касается событий 2011 года, когда сотрудник под прикрытием купил амфетамин у неустановленного человека. Тогда продавца не установили и дело возбудили по факту сбыта наркотиков.

«И теперь, восемь лет спустя, когда ФСКН уже не существует, полиция неожиданно объявляет, что тем продавцом был Артем Милушкин и предъявляет ему обвинение», — сказал адвокат.

«МБХ медиа» отмечает, что 15 июля стало известно о двух новых эпизодах в деле Милушкина, касающихся событий 2011 и 2012 годов.

Бывший координатор «Открытой России» в Пскове Лия Милушкина и ее супруг Артем Милушкин были задержаны в январе 2019 года по обвинению в продаже амфетамина.

Супруги Милушкины не признали вину. Они считают возбужденное дело политически мотивированным. Ранее Артем Милушкин утверждал, что полицейские в ноябре 2018 года угрожали подбросить ему наркотики.

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