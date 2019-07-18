Дмитрий Гудков: полицейские сломали руку активисту, протестовавшему против «гигантской свалки» сына Чайки в Подмосковье

Полиция в Подмосковье избила активистов, протестующих против строительства комплекса по переработке отходов возле города Ликино-Дулево, сообщил в телеграме бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

«Полиция сломала мужчине руку и тащила за нее», — рассказал Гудков. Пострадали как минимум четверо человек, сообщил «МБХ медиа» пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов.

Активистов избили на 235-м километре Московского большого кольца, где рабочие собирались вырубить более 800 деревьев. Дмитрий Гудков сообщил, что «космонавты» в бронежилетах «затаскивают в лес бульдозер, чтобы бурить землю под будущую гигантскую свалку на болоте».

Полицейские задержали 8-10 участников протеста, рассказал «МБХ медиа» активист Илья Царев. Он утверждает, что среди задержанных — женщина с маленьким ребенком.

Комплекс по переработке отходов возле подмосковного города Ликино-Дулево строит компания «Хартия», которую контролирует Игорь Чайка, сын генпрокурора России Юрия Чайки. Акции протеста против строительства идут несколько месяцев. Активисты считают, что комплекс окажется просто большой свалкой.

15 июля полиция разогнала участников акции протеста в Ликино-Дулево. Тогда одну активистку госпитализировали с сотрясением мозга.

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