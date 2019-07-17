СК завел 17 дел о мошенничестве в Астраханской области. Среди подозреваемых — действующий и двое бывших министров
Источник: Следственный комитет России
Надежный источник
Следственный комитет по Астраханской области возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий при переселении жильцов аварийных домов.
Фигурантами уголовных дел стали 16 человек: семеро действующих и семеро бывших чиновников, а также двое бизнесменов, занимающихся строительством.
Чиновников подозревают в том, что они незаконно выделили из бюджета 47 миллионов рублей, а также допустили нарушения при переселении людей из аварийного жилья.
Фигурантом дела стал исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский. По данным ТАСС, он задержан. «Интерфакс» сообщил, что Гужвинский находится в СИЗО. Также в деле фигурируют двое бывших региональных министров строительства и ЖКХ.