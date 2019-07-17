Следственный комитет по Астраханской области возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий при переселении жильцов аварийных домов.

Фигурантами уголовных дел стали 16 человек: семеро действующих и семеро бывших чиновников, а также двое бизнесменов, занимающихся строительством.

Чиновников подозревают в том, что они незаконно выделили из бюджета 47 миллионов рублей, а также допустили нарушения при переселении людей из аварийного жилья.

Фигурантом дела стал исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский. По данным ТАСС, он задержан. «Интерфакс» сообщил, что Гужвинский находится в СИЗО. Также в деле фигурируют двое бывших региональных министров строительства и ЖКХ.