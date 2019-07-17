Жителям села Чемодановка назначили штрафы и обязательные работы за перекрытие трассы после конфликта с цыганами

Суд в Пензенской области привлек к административной ответственности шесть жителей села Чемодановка за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД по Пензенской области.

На жителей Чемодановки составлены протоколы об организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. В полиции не уточнили, какое наказание им назначили. Эта статья предусматривает от 10 до 20 тысяч рублей штрафа, до 100 часов обязательных работы или до 15 суток ареста.

Один из жителей Чемодановки, на которого был составлен протокол, анонимно сообщил изданию «7×7», что его оштрафовали на 10 тысяч рублей. По его словам, многодетные матери и безработные, которых привлекли к ответственности, вместо штрафа получили 40 часов обязательных работ.

Жители Чемодановки устроили драку с местными цыганами 13 июня — из-за того, что те якобы пытались изнасиловать женщину. В результате драки пять человек пострадали, один из них умер. 14 июля жители села устроили народный сход и перекрыли дорогу М5 «Урал». Через несколько дней суд арестовал 28 участников драки.