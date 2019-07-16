В Италии нашли склад оружия и ракету «воздух-воздух». Вице-премьер Сальвини связал это с украинцами, готовившими на него покушение

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии, лидер националистической партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что изъятие в Турине арсенала оружия с ракетой воздух-воздух связано с расследованием подготовки покушения на него группой украинцев.

«Это я сообщил. <…> Это была одна из многих угроз убийством, которые я получаю каждый день и о которых не рассказываю», — заявил Сальвини, добавив, что на этот раз информация была «детализированной» и речь не шла о «сумасшедших и фантазерах». «Я рад, что эта угроза в мой адрес помогла найти арсенал у какого-то сумасшедшего», — сказал политик.

При этом источники в правоохранительных органах заявили журналистам, что о подготовке покушения на Сальвини властям сообщил гражданин России, бывший агент КГБ. Убийство политика якобы обсуждалось в среде итальянцев, воевавших в Донбассе. Спецслужбы не нашли подтверждений этой информации, однако в ходе расследования перехватили телефонный разговор, в котором обсуждалась возможная продажа ракеты.

Оружие, предметы с нацистской символикой и французская ракета Matra класса воздух-воздух были изъяты в Турине. Один из троих подозреваемых оказался бывшим кандидатом от правой партии «Новая сила». Сообщалось, что к находке привело расследование против группы итальянских экстремистов, участвовавших в боевых действиях в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.