Министр культуры Чечни отчитал певцов, которые поют без согласования с властями. Телеканал «Грозный» назвал их «псевдоартистами»

Телеканал «Грозный» показал 11-минутный сюжет про вред от деятельности «псевдоартистов», которые занимаются творчеством без согласования с властями Чечни. В репортаже показано, как республиканский министр культуры Хож-Бауди Дааев отчитывает некоторых из них.

В сюжете говорится, что «артисты, которые доносят красоту и смысл чеченской культуры до всех уголков мира — результат многолетнего труда министерства культуры». По словам министра Дааева, в Чечне действует специальная комиссия, которая проверяет слова и музыку песен, и только после проверки «песня имеет право уйти в народ».

«Псевдоартисты» же, которые используют для своей раскрутки соцсети и не сотрудничают с Минкультом, «в обход всех правил и традиций… поют все, что приходит на ум, и в погоне за просмотрами и комментариями выставляют это на всеобщее обозрение», сказано в репортаже.

«Сегодня артисты Чечни — это строгий наряд и скромное исполнение, и то, как себя преподносят артисты-любители, не входит в рамки установленных норм в чеченском обществе», — сказал репортер. Он также задался вопросом, «куда смотрят» родственники девушек, которые выступают с концертами в других регионах и «представляются самыми настоящими звездами Чечни».

«Своим поведением они подставляют не только себя и своих родственников, но и весь чеченский народ и его богатую многовековую культуру», — сказано в репортаже.

Ролик телеканала «Грозный» про «псевдоартистов»