В Подмосковье при крушении вертолета погибли летчики, обучавшие Путина перед полетом со стерхами

В Подмосковье при крушении вертолета «Робинсон» 14 июля погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщили в организации.

Никитин был личным инструктором Владимира Путина перед его полетом на мотодельтаплане в 2012 году в рамках «Полета надежды» 2012 года — эксперимента по обучению выращенных в неволе стерхов маршрутам до места зимовки.

В авиакатастрофе также погиб летчик Олег Чернигин, пишет ТАСС. Он был одним из помощников Никитина во время обучения Путина.

По словам вице-президента федерации Сергея Минигулова, Игорь Никитин был одним из лучших инструкторов в России по управлению дельтапланами и участвовал в создании одного из первых мотодельтапланов в СССР.

Следственный комитет возбудил из-за «жесткой посадки» вертолета уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.