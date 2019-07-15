Координатора штаба Навального в Челябинске оправдали по делу о нападении на охранника «Русской медной компании»

Мировой судья оправдал координатора штаба Навального в Челябинске Бориса Золотаревского по делу о причинении телесных повреждений охраннику . Об этом Золотаревский написал в фейсбуке.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел 29 июня 2018 года. В тот день Золотаревский и другие активисты штаба Навального направились на стройплощадку Томинского горно-обогатительного комбината, который в Челябинской области строит «Русская медная компания».

По информации челябинского штаба Навального, охранники заблокировали автомобиль активистов около деревни Томино. Когда те вышли из машины, их начали брать в кольцо, толкать, ставить подножки и пытались выбить камеры из рук. Затем охранник Кирилл Орлов «картинно повалился на землю» и заявил, что Золотаревский вывихнул ему ногу.

Потасовка с РМК и митинг Борис Золотаревский

В январе 2019 году по заявлению Орлова против Золотаревского возбудили дело по статье об . Это произошло вскоре после того, как координатор штаба Навального выдвинул свою кандидатуру для участия в конкурсе на должность главы Челябинска. Конкурсная комиссия отклонила кандидатуру Золотаревского.

Челябинские активисты выступают против Томинского горно-обогатительного комбината. По их мнению, предприятие может стать источником опасных выбросов, загрязнить почву и Шершневское водохранилище — единственный источник питьевой воды для Челябинска. В 2017 году с противниками строительства комбината созванивался Владимир Путин.