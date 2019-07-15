Координатора штаба Навального в Челябинске оправдали по делу о нападении на охранника «Русской медной компании»
Мировой судья оправдал координатора штаба Навального в Челябинске Бориса Золотаревского по делу о причинении телесных повреждений охраннику «Русской медной компании». Об этом Золотаревский написал в фейсбуке.
Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел 29 июня 2018 года. В тот день Золотаревский и другие активисты штаба Навального направились на стройплощадку Томинского горно-обогатительного комбината, который в Челябинской области строит «Русская медная компания».
По информации челябинского штаба Навального, охранники заблокировали автомобиль активистов около деревни Томино. Когда те вышли из машины, их начали брать в кольцо, толкать, ставить подножки и пытались выбить камеры из рук. Затем охранник Кирилл Орлов «картинно повалился на землю» и заявил, что Золотаревский вывихнул ему ногу.
В январе 2019 году по заявлению Орлова против Золотаревского возбудили дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Это произошло вскоре после того, как координатор штаба Навального выдвинул свою кандидатуру для участия в конкурсе на должность главы Челябинска. Конкурсная комиссия отклонила кандидатуру Золотаревского.
Челябинские активисты выступают против Томинского горно-обогатительного комбината. По их мнению, предприятие может стать источником опасных выбросов, загрязнить почву и Шершневское водохранилище — единственный источник питьевой воды для Челябинска. В 2017 году с противниками строительства комбината созванивался Владимир Путин.