Грузия отказалась выдать России подозреваемого в причастности к убийству следователя МВД Шишкиной

Власти Грузии приостановили начатую процедуру экстрадиции в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации следователя МВД Евгении Шишкиной. Об этом сообщает «Коммерсант».

Российские правоохранительные органы просили Грузию экстрадировать Сумбаева в рамках расследования дела о мошенничестве с железнодорожными билетами, а не по делу об убийстве следователя. В мае суд в Тбилиси согласился на экстрадицию Ярослава Сумбаева, но его защита оспорила это решение в Верховном суде Грузии.

Как отмечает «Коммерсант», власти Грузии отложили экстрадицию хакера после того, как грузинские журналисты усмотрели в деле Сумбаева политическую подоплеку: якобы он знает о кибер-вмешательстве России во внутренние дела других стран, поэтому его хотят обвинить в убийстве Шишкиной.

Адвокат Сумбаева Николай Аршинов сообщил, что следствие хочет проверить россиянина на причастность к убийству Шишкиной, но юридического статуса у Сумбаева в этом деле нет.

В конце июня отношения России и Грузии обострились после того, как в Тбилиси начались антироссийские протесты из-за визита делегации из РФ в местный парламент. С 8 июля власти России запретили российским авиакомпаниям перевозить граждан в Грузию, а грузинским авиаперевозчикам — летать в Россию.