Белый дом выдвинул министра армии Марка Эспера на пост главы Пентагона. У США нет министра обороны с декабря 2018 года

Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона.

Эспер находился в должности исполняющего обязанности главы Пентагона с середины июня. Теперь, после выдвижения и до утверждения кандидатуры Сенатом, он формально вернется на свой предыдущий пост — министра армии США.

У министерства обороны США нет руководителя с декабря 2018 года, когда в отставку из-за несогласия с решением Дональда Трампа вывести войска из Сирии ушел Джеймс Мэттис.

С января по июнь исполняющим обязанности министра обороны был Патрик Шанахан. После официального выдвижения он отказался от должности, заявив, что хочет больше времени проводить с семьей. СМИ писали, что это произошло на фоне начала расследования о бытовом насилии, которое против Шанахана начало ФБР.