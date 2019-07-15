Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино. В прошлом году его проверяла полиция

Режиссер Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кинематографа «Пример интонации».

Он заявил «Интерфаксу», что причиной стали «общие внешние обстоятельства», а также «недружелюбность и агрессивность» по отношению к нему министерства культуры. «Мы больше не можем в таких условиях существовать», — сказал режиссер.

Ранее Сокуров заявил, что фонд будет закрыт «из-за недостатка средств к существованию», писал «Коммерсант».

Глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова сказала «Интерфаксу», что не знает о причинах решения Сокурова и «даже не может себе представить повод». «Влиять на открытие или закрытие фонда, конечно, Минкультуры не может», — заявила чиновница.

В декабре 2018 года стало известно, что полиция проводит проверку фонда «Пример интонации» по заявлению о возможном хищении денег. Нарушений не нашли.

Александр Сокуров, один из самых уважаемых кинематографистов России, нередко высказывает свою гражданскую позицию. В частности, он неоднократно выступал в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по делу о терроризме.