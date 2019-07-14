Полиция оценила число участников акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в тысячу человек

В акции в центре Москвы с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму приняли участие около тысячи человек, заявили в пресс-службе столичного МВД.

«В несогласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столице принимают участие около тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», — сказали в ведомстве.

Акция началась на Пушкинской площади, она позиционировалась как встреча муниципальных депутатов с избирателями. Позже собравшиеся дошли до мэрии Москвы и до Мосгоризбиркома. Они требуют встречи с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.

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