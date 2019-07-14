Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил юриста ФБК Любовь Соболь в попытке давления на избирательные комиссии.

«Она в сетях заявляла, что к ней предвзято относятся. У нее признаны 725, а сначала обсуждалось 975, то есть ей простили 250 подписей — там, где были незначительные исправления. 14,67% брака. Допустимый брак — 10%. То есть ей не хватает подписей для регистрации. И через соцсети она давит на избирательные комиссии», — сказал Горбунов.

После того как в подписях в поддержку Соболь был найден недопустимо высокий процент брака, она объявила голодовку.

Недействительными признаны больше 10% подписей и у других независимых кандидатов — политика Дмитрия Гудкова, члена СПЧ Андрея Бабушкина, бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева, главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина.

Независимые кандидаты ранее неоднократно жаловались на то, что процесс проверки подписей является непрозрачным.

Итоговые решения о регистрации кандидатов окружные избиркомы будут принимать 16 июля.

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