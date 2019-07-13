Мосгорсуд отменил для властей Москвы штрафы за установку уменьшенных дорожных знаков
Мосгорсуд отменил штрафы, которые Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы получил за установку уменьшенных дорожных знаков. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.
Два постановления о штрафах на общую сумму 500 тысяч рублей ЦОДД вынесла ГИБДД. Причиной стала установка нескольких уменьшенных дорожных указателей на северо-востоке Москвы. В ГИБДД сочли, что такие знаки не соответствуют национальным ГОСТам, и их нельзя ставить без согласования с инспекцией.
ЦОДД обжаловал штрафы сначала в Бабушкинском районном суде, а потом в Мосгорсуде. Городской суд пришел к выводу, что ЦОДД не обязан был согласовывать установку знаков с ГИБДД, так как они стоят на улице, где скорость ограничена 60 километрами в час, и хорошо освещены.
ЦОДД и экспертный центр Probok.net предложили использовать уменьшенные дорожные знаки в 2015 году. В 2016 году правительство России одобрило эксперимент по их установке в Москве и Петербурге. Впоследствии его распространили и на другие города.
ЦОДД ранее неоднократно получал штрафы из-за установки уменьшенных дорожных знаков в Москве.