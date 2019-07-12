Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля. Аналитики других банков с этим не согласны

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году. Теперь, сообщает РБК, аналитики Сбербанка ожидают, что в третьем квартале доллар будет стоить 62 рубля, а в четвертом — 63 рубля. В предыдущем прогнозе было 65 и 66 рубля за доллар соответственно.

Как пояснил начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик, ключевую роль при пересмотре прогноза сыграли ожидание смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, что позитивно сказывается на валютах развивающихся стран, включая рубль.

Также в сторону улучшения из-за ФРС пересмотрел прогноз курса российской валюты и Российский фонд прямых инвестиций — с 65–66 до 62–64 рублей за доллар на конец 2019 года.

В свою очередь другие аналитики, в том числе из Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, «Альфа-банка» и Bloomberg, менее оптимистичны, пишет РБК. В частности, в Промсвязьбанке считают, что несмотря на благоприятный внешний фон, значимой поддержки со стороны внутренних факторов у рубля нет.

За 2018 год доллар подорожал на 20,6%.

Минэкономразвития в апреле улучшило прогноз по курсу российской валюты — с 66 до 65,1 рублей за доллар в 2019 году.

Курс доллара на 13 июля, установленный ЦБ РФ, — 63,02 рубля.