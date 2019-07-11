Жителя Иркутска, продававшего на Avito открытки с Гитлером и Муссолини, оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

В Иркутске суд оштрафовал на тысячу рублей местного жителя, который продавал на сайте Avito открытки с изображением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, руководителя фашистской Италии Бенито Муссолини, а также военной техники Третьего рейха.

Суд признал, что, разместив их изображения на сайте, он организовал к ним публичный доступ и тем самым нарушил запрет на демонстрацию нацистской символики.

Как следует из сообщения суда, открытки были конфискованы.

Оштрафованный продавец, судя по обнаруженному «Медузой» аккаунту на Avito, специализируется на антикварных монетах и банкнотах.