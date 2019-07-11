Ущерб от пожара на ТЭЦ в Мытищах оценили в 150 миллионов рублей

Ущерб от пожара на газопроводе вблизи ТЭЦ в Мытищах составил 150 миллионов рублей, сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. За это предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Пожар на участке газопровода рядом с в Мытищах начался утром 11 июля и продолжался около трех часов. Высота пламени в ходе пожара превышала высоту девятиэтажного дома. В результате происшествия один человек погиб, еще 13 пострадали. По предварительным данным, пожар произошел из-за выброса газа из трубы.

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