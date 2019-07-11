У Верховного суда в Москве задержали более 50 человек. Они пришли поддержать фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир»

Более 50 человек задержаны около Верховного суда в Москве, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитников.

Собравшиеся у суда поддерживали участников заседания по обжалованию приговора четырем фигурантам дела .

По данным правозащитников, задержаны не менее 55 человек. Проект «ОВД-Инфо» сообщает, что задержаны 42 человека. Людей посадили в два автобуса и везут в отдел полиции по Мещанскому району.

Накануне на Красной площади задержали семерых активистов, устроивших акцию против преследования крымских татар. Она также была приурочена к апеллляции на приговор по делу «Хизб ут-Тахрир».

После присоединения Крыма к России на полуострове начали преследовать предполагаемых участников мусульманской организации «Хизб ут-Тахрир», которая легально действует на Украине, но признана террористической в России. По данным «Крымской правозащитной группы», в рамках дел против мусульман в Крыму лишены свободы более 60 человек.