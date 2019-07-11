Федеральная налоговая служба предъявила табачным компаниям претензий на 60 миллиардов рублей

Федеральная налоговая служба доначислила крупнейшим табачным компаниям налогов на 60 миллиардов рублей без учетов пеней и штрафов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным газеты, 40 миллиардов приходятся на «БАТ Россия» (в компании заявили, что проверка продолжается), 16 миллиардов — на Imperial Tobacco, еще несколько миллиардов — на «Донской табак». В то же время, как говорит источник, в некоторых случаях проверки еще не завершены или их результаты не вступили в законную силу и могут быть оспорены.

Проверки, которые активно идут последние два года, связаны с существовавшей практикой резкого повышения производства и отгрузки товара на склады в конце года, то есть до очередного повышения акцизов. По мнению ФНС, таким образом компании снижали налоговую нагрузку.

Как отмечают «Ведомости», практика прекратилась после вступления в 2017 году в силу направленных против нее поправок в Налоговый кодекс. Теперь при резком росте реализации товара в конце года табачные компании должны платить больше налогов.