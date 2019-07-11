Двое россиян погибли в Греции из-за сильного шторма

По меньшей мере шесть иностранных туристов погибли и еще более 100 человек получили ранения из-за шторма на севере Греции, сообщает Reuters.

Ураганные ветры с дождями обрушились в ночь на 11 июля на полуостров Халкидики на побережье Эгейского моря, где располагаются популярные среди туристов курорты.

Среди погибших — отец с сыном из России, на которых упало дерево около отеля в городе Неа-Потидеа. Также погибли супружеская пара из Чехии и женщина с восьмилетним ребенком из Румынии.

Местные власти объявили режим чрезвычайного положения на полуострове. По словам метеорологов, такая непогода нехарактерна для этого времени года в Греции.