Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвинили в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев «Альфа-банка»

Потерпевшими по делу о вымогательстве, которое возбудили в отношении бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского, признаны совладельцы «Альфа-банка» Петр Авен и Михаил Фридман. Об этом было объявлено на заседании Тверского суда, где рассматривалось продление ареста Маевского.

В представленных в суде документах говорится, что Маевский в октябре-ноябре 2018 года требовал у Авена и Фридмана 50 миллионов долларов «под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред их правам и законным интересам».

Какие именно сведения угрожал разгласить Маевский, не уточняется, сообщается лишь, что он лично встречался с совладельцами «Альфа-банка».

Леонид Маевский был арестован в ноябре 2018 года по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Кого именно шантажировал бывший депутат тогда не сообщалось. Вместе с Маевским по делу о вымогательстве проходит его бывший пресс-секретарь Максим Букин.

Маевский в 1999 — 2003 годах был депутатом Госдумы и входил во фракцию КПРФ.

В июле 2003 года связанная с Маевским структура Palmer Trading приобрела у Леонида Рожецкина компанию LV Finance, основным активом которой были акции «Мегафона». Акции были несколько раз перепроданы офшорным компаниям, пишут «Ведомости», и в конце концов оказались у «Альфа-групп».