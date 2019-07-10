Задержан муж кассира из Башкирии, обвиняемой в краже 20 миллионов рублей. Он говорил, что проиграл все похищенные деньги

Супруг кассира, обвиняемой в хищении более 20 миллионов рублей из банка в башкирском городе Салават, задержан полицией.

Как заявила агентству «Интерфакс» официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанный подозревается в соучастии в краже.

«По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что при задержании кассира - Луизы Хайруллиной — похищенные из банка деньги обнаружены не были. Ее супруг Марат Хайруллин заявил, что проиграл все похищенные средства.

Источник РИА Новости рассказал, что Марат Хайруллин собирается появиться в одном из ток-шоу и «просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку».