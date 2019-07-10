Суд арестовал 122 миллиона евро на счетах бывшего министра Михаила Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 миллиона евро, находящиеся на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, которого в мошенничестве.

Ранее суд уже накладывал арест на некоторые счета и недвижимость Абызова. В ходатайстве следствия арест имущества обосновывался необходимостью обеспечения выплаты компенсации потерпевшим и государству в случае вынесения бывшему министру обвинительного приговора.

Сумма хищений, вменяемых Абызову, составляет четыре миллиарда рублей. По текущему курсу арест наложен на банковские средства в размере около 8,7 миллиарда рублей.

Адвокат Абызова Александр Аснис заявил, что узнал о решении суда из СМИ и намерен его обжаловать.

До госслужбы Михаил Абызов занимался бизнесом; Forbes оценивал его состояние в 600 миллионов долларов.