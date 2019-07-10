СК возбудил дело о мошенничестве при ремонте на фиолетовой линии московского метро. Протечки в тоннеле так и не ликвидировали

Следственный комитет по заявлению Московского метрополитена возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и халатности при ремонте тоннеля на Таганско-Краснопресненской линии метро.

Компания «Триада-Холдинг» должна была по контракту, заключенному в 2013 году, ликвидировать течи на перегоне между станциями «Рязанский проспект» и «Выхино». Подрядчик получил около 847 миллионов рублей, однако часть работ так и не была выполнена.

В пресс-службе московского метро агентству «Москва» подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но за подробностями расследования рекомендовали обращаться к правоохранительным органам.

Представитель ГУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила «Интерфаксу», что уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников АО „Триада-Холдинг“». Следствие также проверяет действия сотрудников метрополитена, «допустивших халатность».