Поставщик продуктов для Росгвардии пожаловался на тяжелое финансовое положение. Он должен кредиторам 850 миллионов рублей

Поставщик продуктов для Росгвардии, мясокомбинат «Дружба народов», пожаловался на свое тяжелое финансовое положение. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Крыма, снизившего административный штраф, назначенный компании Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Первыми на это обратили внимание «Открытые медиа».

«Дружба народов» предоставила в суд материалы о том, что ее кредиторская задолженность составляет 849,9 миллиона рублей, из них 463 миллиона — долг перед поставщиками сырья. Кто кредиторы и поставщики компании, не уточняется.

1 июля Арбитражный суд Крыма удовлетворил заявление мясокомбината и снизил размер штрафа, наложенного ФАС. Вместо 200 тысяч рублей комбинат заплатит 100 тысяч за условий госконтракта.

Как пишут «Открытые медиа», ФАС выявила нарушения во время проверки госконтракта 2017 года, по которому «Дружба народов» поставляла продукты Росгвардии.

Летом 2018 года основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что комбинат «Дружба народов» поставляет продукты Росгвардии по завышенным ценам. Глава Росгвардии Виктор Золотов отреагировал на заявление Навального, вызвав его «на дуэль». «Дружба народов», в свою очередь, подала на политика в суд.