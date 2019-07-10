Посол Великобритании в США уйдет в отставку. Трамп отказался с ним работать из-за депеш с критикой американской администрации

Посол Великобритании в США Ким Даррок уйдет в отставку, сообщил британский МИД.

Решение было принято на фоне скандала из-за публикации в СМИ секретных депеш, в которых Даррок критиковал администрацию президента США Дональда Трампа, называя ее «некомпетентной» и «дисфункциональной».

В письме МИДу Даррок объяснил, что после утечки его пребывание в должности стало предметом спекуляций, и в этой ситуации он не может выполнять свои обязанности так, как хотел бы, передает BBC News.

Трамп заявлял, что не будет больше работать с Дарроком. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступала в поддержку посла.