Мэрия отказалась выделить квартиру жительнице Улан-Удэ, которая простояла в очереди на жилье 55 лет

В Улан-Удэ прокуратура через суд обязала мэрию выделить квартиру местной жительнице, которая стояла в очереди на жилье с 1964 года. Об этом сообщает прокуратура Бурятии.

Женщина стояла под вторым номером в очереди на жилье. Администрация Улан-Удэ отказалась предоставить ей квартиру из-за отсутствия статуса «малоимущая». Однако Жилищный кодекс РСФСР, который действовал до 2005 года, не требовал признавать людей малоимущими для включения в очередь на жилье, отмечает прокуратура Бурятии.

Прокурор Советского района Улан-Удэ подал иск против мэрии, потребовав выделить местной жительнице квартиру в течение трех месяцев. Суд Советского района удовлетворил иск. Верховный суд Бурятии, где было обжаловано это решение, оставил его без изменений.