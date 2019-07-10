Генпрокуратура отказалась проверять «Роснефть» из-за полетов корпоративных самолетов на курорты, где отдыхал Сечин

Генпрокуратура РФ не нашла оснований для проверки компании «Роснефть» в связи с публикациями о возможном использовании руководством компании корпоративных самолетов в личных целях.

С просьбой проверить «Роснефть» в Генпрокуратуру обращалась партия «Яблоко». Там заявили, что намереваются обжаловать отказ в судебном порядке.

Reuters 14 июня опубликовало расследование, в котором говорилось, что корпоративные самолеты «Роснефти» за последние несколько лет несколько десятков раз летали на курорты, где компания не проводила какие-либо мероприятия. Там отдыхали глава компании Игорь Сечин или люди из его окружения.

Контрольный пакет акций «Роснефти» принадлежит государству.