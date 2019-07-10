Большая часть Еревана осталась без света из-за крупной аварии. В регионах Армении нарушена подача газа и воды
Источник: Новости-Армения
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В энергосистеме Армении произошла крупная авария. Из-за перепада напряжения оказались отключены Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ.
Из-за аварии почти весь Ереван остался без электричества, сотовая связь и интернет в столице страны работают с перебоями. Была остановлена работа метрополитена, пассажиров застрявших в тоннелях поездов пришлось эвакуировать.
В некоторых регионах страны отсутствие электричества также привело к нарушениям газоснабжения и водоснабжения. Власти Армении обещают завершить ремонтные работы к вечеру 10 июля.