Большая часть Еревана осталась без света из-за крупной аварии. В регионах Армении нарушена подача газа и воды

В энергосистеме Армении произошла крупная авария. Из-за перепада напряжения оказались отключены Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ.

Из-за аварии почти весь Ереван остался без электричества, сотовая связь и интернет в столице страны работают с перебоями. Была остановлена работа метрополитена, пассажиров застрявших в тоннелях поездов пришлось эвакуировать.

В некоторых регионах страны отсутствие электричества также привело к нарушениям газоснабжения и водоснабжения. Власти Армении обещают завершить ремонтные работы к вечеру 10 июля.