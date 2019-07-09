Зеленский отказался от «помпезного» парада на День независимости Украины. Вместо этого он предложил выплатить премии военным
Источник: Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от проведения военного парада на День независимости и вместо этого направить 300 миллионов гривен на премии военным.
В своем видеообращении, опубликованном в фейсбуке, Зеленский назвал парад «помпезным и точно недешевым».
«Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным», — сказал Зеленский. Он считает, что премии должны получить все военные, в том числе солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры.
Зеленский подчеркнул, что Украина не откажется от празднования Дня независимости, но выберет другой формат.
День независимости Украины отмечают 24 августа.