Зеленский отказался от «помпезного» парада на День независимости Украины. Вместо этого он предложил выплатить премии военным

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от проведения военного парада на День независимости и вместо этого направить на премии военным.

В своем видеообращении, опубликованном в фейсбуке, Зеленский назвал парад «помпезным и точно недешевым».

«Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным», — сказал Зеленский. Он считает, что премии должны получить все военные, в том числе солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры.

Зеленский подчеркнул, что Украина не откажется от празднования Дня независимости, но выберет другой формат.

День независимости Украины отмечают 24 августа.