Во Владивостоке хозяина краболовного судна осудили за незаконный доступ к гостайне. Он разоблачил находившегося на борту агента ФСБ

Во Владивостоке суд приговорил к трем годам колонии владельца краболовного судна Дениса Решмета и бывшего сотрудника ФСБ Андрея Улезько, которые, по версии следствия, угрозами вынудили одного из членов команды признаться в сотрудничестве со спецслужбами и, таким образом, . Об этом пишет «Коммерсант».

По мнению следствия, в 2016 году Решмет отправился на незаконный промысел краба в Берингово море, позвав с собой Улезько для «минимизации риска обнаружения пограничными органами ФСБ их противоправной деятельности»; тот якобы заподозрил в сотрудничестве с властями одного из членов команды.

В южнокорейском порту Пусан обвиняемые, «угрожая физической расправой», вынудили этого человека признаться в работе на ФСБ, после чего высадили на берег; в статье упоминается, что тот также рассказал о связях со спецслужбами российскому консулу в Пусане, но не поясняется, при каких обстоятельствах.

Как следует из статьи, дело против Решмета и Улезько было возбуждено после того, как Решмет отправил в ФСБ аудиозапись признания члена команды и заявление о возможном разглашении гостайны. Их арестовали в августе 2017 года.

Адвокат Дениса Решмета заявил «Коммерсанту», что его подзащитный изначально подозревал члена команды в работе не на ФСБ, а на конкурентов, которым он мог передать координаты крабовых ловушек. Юрист заявил, что будет обжаловать приговор.