Основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» признали банкротом. Он находится под арестом по делу о мошенничестве

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама и начал реализацию его имущества.

Иск о банкротстве Бернштама, а также самих «Домашних денег», в августе 2018 года подало Агентство страхования вкладов от имени лишенных лицензии банков «Русский трастовый банк» и «Интеркоммерц»; в число кредиторов входит ряд других банков и физических лиц.

Требования к Бернштаму составляют более 3,7 миллиарда рублей. От «Домашних денег» кредиторы требуют 3,25 миллиарда. Ранее на Виргинских островах была признана банкротом компания Adela, контролирующая «Домашние деньги» через две кипрские компании.

Сам Евгений Бернштам с 5 июля находится под арестом по делу о мошенничестве. По словам его адвоката, Бернштама подозревают в введении в заблуждение нескольких вкладчиков, с которыми его компания в итоге не смогла расплатиться.