KPMG: последствием продовольственных санкций стал рост цен на продукты в России

Одним из результатов продовольственных санкций, введенных Россией против западных стран в 2014 году, стал рост цен на продукты. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании KPMG.

Так, с 2013 по 2018 год розничная цена сливочного масла выросла на 79%, мороженая рыба подорожала за пять лет на 68%, капуста — на 62%, подсолнечное масло — на 35%, макароны — на 34%. Меньше всего из «значимых продуктов» подорожал картофель — на 3%.

Эксперты KPMG объясняют рост цен в том числе тем, что российские производители, доля которых на рынке в результате продовольственных санкций выросла, по-прежнему во многом зависят от иностранных поставок — как оборудования, так и посадочного материала и кормов.

Как следует из публикации, за время действия ограничительных мер были достигнуты многие плановые показатели доктрины продовольственной безопасности РФ, предусматривающей определенную долю отечественного продовольствия на рынке для разных видов продуктов. По данным Минсельхоза, показатели достигнуты по зерну, растительному маслу, сахару и мясу, но отстают по молоку, картофелю и соли.

Власти РФ неоднократно заявляли, что санкции, введенные в ответ на ограничительные меры в отношении России из-за Крыма и войны на Украине, положительно сказались на производстве продовольствия, и отменены в скором времени не будут.