Чемпионат России по футболу решили не расширять до 18 команд. Реформу отложили как минимум до ЧМ-2022 в Катаре

Число клубов, выступающих в российской Премьер-лиге, увеличено не будет, по крайней мере, до 2022 года. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Функционер напомнил, что из-за того, что ЧМ-2022 пройдет , а не летом, сезон 2022/2023 придется сократить на полтора месяца — из календаря уберут все игры ноября и декабря. Расширение РПЛ до этого сезона создало бы дополнительные сложности с расписанием из-за увеличения количества туров.

Прядкин также упомянул и сложности с финансовой стабильностью команд. «В такой большой по масштабу стране, как наша, было бы здорово иметь больше команд в РПЛ, но для этого нужна не только спортивная база, но и финансовая стабильность. Пока есть мнение, что мы не готовы к этому», — сказал он.

Сейчас в РПЛ играют 16 команд. Чемпионат планировалось расширить до 18 клубов.