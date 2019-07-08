СК обвинил 15 полицейских из Кабардино-Балкарии в получении взяток на 42 миллиона рублей

Следственный комитет России предъявил 15 полицейским из Кабардино-Балкарии обвинения в и .

По версии следствия, в 2017-2018 годах полицейские получили не менее 42 миллионов рублей в виде взяток за то, что обеспечили незаконную перевозку спиртосодержащей продукции по территории Кабардино-Балкарии. Следователи считают, что преступным сообществом руководил замглавы регионального управления ГИБДД.

14 обвиняемых арестованы, еще один объявлен в международный розыск. В СК отметили, что некоторые обвиняемые заключили сделку со следствием и дают признательные показания.